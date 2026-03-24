ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２４日、７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」が今月２０日にリリースした３年９か月ぶりとなるアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」がオリコンの週間アルバムランキングで１位を獲得したことを速報した。このニュースを同局の南後杏子アナウンサーが「先ほど発表されたオリコン週間アルバムランキングで、ＢＴＳの最新アルバム『ＡＲＩＲＡＮＧ』が５４万