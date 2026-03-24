岩田剛典（GAN）が、2026年第1弾シングルを7月1日（水）にリリースすることを発表した。夏に先駆けて発表された本作シングルは、楽曲等の詳細を後日順次発表していくかたちだ。発売形態は全5形態となることが決定している。。MATE限定：完全受注生産デラックスBOX盤には、今月ファイナル公演を迎えたばかりの、初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』から12月21日（日）有明アリーナ公演を本作