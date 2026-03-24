日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２４日、株式会社電通とサッカー日本代表放送権契約締結で基本合意したことを発表した。期間は２７年１月１日〜３０年１２月３１日まで。この４年間に開催される、ＪＦＡが権利を有する各日本代表戦の放送・配信を電通がサポートする。対象チームはＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥ、なでしこジャパン、Ｕ―２３日本代表、フットサル日本代表、ビーチサッカー日本代表（※その他、ＪＦＡが権利を有する日