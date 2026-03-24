ヴァンパイアが題材の米ドラマ「バフィー ～恋する十字架～」などで知られる俳優ニコラス・ブレンドンさんが死去した。54歳だった。同ドラマでザンダー役を演じていたニコラスが20日、眠っている間に息を引き取ったことを遺族が伝えた。自然死だったとされている。 【写真】懐かしい！「バフィー ～恋する十字架～」の思い出をつづっていたニコラスさん ニコラスさんは1997年から