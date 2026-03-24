ソシエダのBチームでプレーする喜多壱也が2位にランクインレアル・ソシエダのU-22日本代表DF喜多壱也が21歳以下のセンターバックとして“世界2位”に格付けされた。20歳の喜多は昨年8月に京都サンガF.C.からソシエダへ期限付き移籍。2部リーグ所属のBチームで22試合に出場。今年1月のアトレティコ・マドリード戦ではトップチームでベンチ入りも果たした。スイスのサッカー専門調査機関「CIES Football Observatory」はXで世