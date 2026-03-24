ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中のスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』に、国内外で大人気のTVアニメ「葬送のフリーレン」との初コラボレーションとなる期間限定アトラクション『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』が登場！パークに初めて登場する新フォーマットのアトラクション『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』の第一弾として、2026年5月30日（土）から期間限定で開