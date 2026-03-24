記事ポイントマレーシアが製造業向けに成果連動型の新インセンティブ制度「NIF」を2026年3月1日から施行従来のタックスホリデー中心の制度から段階制・成果連動型モデルへ移行する戦略的な制度改革半導体やEV関連部品など付加価値の高い分野への日本企業の投資を促進 マレーシア投資開発庁(MIDA)が、製造業分野における新たなインセンティブ制度を発表しました。従来の税制優遇に代わり、成果連動型の仕組みへと転換する「新