記事ポイントShot Naviからゴルフ用レーザー距離計測器の新モデル「PRECIS」が登場シリーズ初の7倍高倍率レンズと誤差±20cmの高精度測定を搭載価格は33,000円（税込）で2026年3月下旬より販売開始 テクタイトから、ゴルフ用レーザー距離計測器「Shot Navi」シリーズの新モデル「PRECIS」が2026年3月下旬に発売されます。シリーズ初となる7倍高倍率レンズの搭載に加え、誤差±20cmの計測精度を実現した注目の一台となっていま