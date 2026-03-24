記事ポイント企業規模や立場によってサステナビリティへの意識に大きな差があることが判明大企業・中企業それぞれで推進担当者・経営層・一般従業員の計6グループを調査人事評価へのサステナビリティ項目導入には約8割が賛同 東急エージェンシーのSDGsプランニング・ユニット「POZI」が、ビジネスパーソンのサステナビリティ意識ギャップ調査を発表しました。2030年のSDGs目標年に向けて、企業内での認識の違いを企業規模別・