グループBTS（防弾少年団）が最近、ソウル・光化門（クァンファムン）広場で行ったカムバック公演「BTS THE COMEBACK LIVE ｜ ARIRANG」が世界的な話題を集める中、中国の大手オンラインショッピングモールで不法グッズが販売されているという指摘が提起されて問題となっている。誠信（ソンシン）女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は24日、フェイスブック（Facebook）を通じて「多くのネットユーザーから情報提供があ