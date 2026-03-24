記事ポイント韓国・江南のPLAN;S CLINICが2026年4月のボディライン管理・リフトアップ施術プログラムを実施江南店限定で、臨床データ収集モニター価格での案内も用意カウンセリングからアフターケアまで一人ひとりに寄り添ったサポート体制を整備 韓国・江南の美容医療クリニック「PLAN;S CLINIC（プランエスクリニック）」が、2026年4月のプログラムを発表しました。新しい季節のスタートに合わせ、ボディライン管理やリフト