原宿系動画クリエイターでアーティストとしても活動するしなこが24日、都内で行われた日清シスコのシリアル試食イベント開催に先駆けた『遊んで食べてシリアルハピモニ★ランド出発式』に登壇した。【全身ショット】印象ガラリ、赤ボーダーのラフスタイルで登場したしなここの日「ハピモニ★リーダー」に就任したしなこは、赤のストライプにブルーのストールを首に巻いた姿で登場。「カラフル大好きです」というように、カラフ