原宿系動画クリエイターでありアーティストとしても活躍するしなこが24日、都内で行われた日清シスコのシリアル試食イベントに先駆けた『遊んで食べてシリアルハピモニ★ランド出発式』に登壇。子どもたちに朝食をとることを呼びかけた。【全身ショット】こっちもかわいい！印象ガラリ、ラフスタイルで登場したしなこ「遊んで食べてシリアルハピモニ★ランド」は、シリアルの健康価値の提案や朝食の喫食機会創出を図る試食イベ