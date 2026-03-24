タレントの北斗晶が23日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介とのロケで伊豆を訪れた際の心境を明かした。【映像】水着でメキシコの海を堪能する北斗晶＆佐々木健介この日、北斗は「夫婦で在来線〜新幹線」というタイトルでブログを更新し「早朝の在来線でガタンゴトン」「新幹線に乗り換えてガタンゴトン ビュー」と電車を乗り継いで移動していることを報告。「今日も有難い事に夫婦でロケに向かっております」