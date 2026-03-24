新幹線と在来線が同時に登場JR東海は、今月から新CM「好きが彩る」篇を公開。同社のCMでは珍しく、新幹線と在来線が同時に登場する内容となっています。【映像】これがJR東海の新CM「好きが彩る」篇（30秒）です新CM「好きが彩る」篇は3月7日から名古屋地区で放映されているほか、JR東海の公式YouTubeチャンネルでも視聴が可能です。東海3県（愛知県、岐阜県、三重県）の居住者を対象に、推し活や旅行などで鉄道を利用した移