2024年6月、高松市の県道で車を運転し速度超過したとして、三豊市の自営業の男がきょう（24日）道路交通法違反の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2024年6月13日午後0時40分ごろ、制限速度30キロの県道を23キロ超過した時速53キロで走行した疑いが持たれています。県道に設置されているオービス（速度違反自動車取締装置）により、男の速度超過の容疑が確認されたということです。その後、警察は数回にわたり