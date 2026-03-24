日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネルが、女子アジアカップに臨んだなでしこジャパンに密着した『Team Cam』の最新回をアップ。普段は見られないピッチ外でのシーンを公開した。ニルス・ニールセン監督が率いるチームは、アジアカップのグループステージを３戦全勝で突破。続く準々決勝ではフィリピンを７−０、準決勝では韓国を４−１、決勝ではオーストラリアを１−０で撃破し、２大会ぶり３度目のアジア制覇を成し遂げ