全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西麻布のラーメン店『博多麺房 赤のれん 西麻布本店』です。実力は本物！半世紀近く続く博多豚骨の草分け「昔は飲んだ〆によく行ったっけ」。そう懐かしむ読者も多いのでは？創業は昭和53年と東京における博多豚骨の草分けだ。厨房の奥にある五右衛門釜でグラグラ煮込まれているのが、旨みがよく出るゲンコツやアバラ骨。深いコクは