俳優の高橋英樹が22日に自身のアメブロを更新。娘でフリーアナウンサーの高橋真麻に勧められた十割蕎麦を堪能したことを報告した。この日、英樹は「夜はおうちご飯です」と切り出し「真麻から教えてもらった塩不使用の十割蕎麦」と、真麻に勧められた蕎麦を食べることを報告。「ひきわり納豆やどんこのお出汁煮 長ネギ 海苔」と薬味をそろえたことを明かし、調理後の蕎麦や薬味の写真を公開した。続けて「なんと！旨いこと！！」と