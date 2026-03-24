川崎フロンターレは３月24日、谷口栄斗の負傷状況を発表した。26歳のDFは、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）の開幕から５試合すべてにフル出場していたが、今月18日の東京ヴェルディ戦（２−０）で負傷。58分に左ハムストリング辺りを気にする素振りを見せ、ピッチに座り込むと、メディカルスタッフのチェックを経て、三浦颯太と交代した。 クラブの公式サイトによると、谷口は左ハムストリングの肉離れと