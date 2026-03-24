ダスキンが運営するミスタードーナツは、3月25日から、どらやきをモチーフにしたドーナツ2種と毎年人気のポン・デ・宇治抹茶生地を使用した3種が登場する「宇治抹茶ドーナツシリーズ」全5種を期間限定で発売する。今回発売する「宇治抹茶ドーナツシリーズ」は祇園辻利の宇治抹茶を使用し、抹茶の味わいはもちろん、食感にもこだわった生地や和素材との組み合わせで楽しめる商品展開となっている。今回初登場となる「ドら抹茶」生地