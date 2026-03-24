「インセント 薬用育毛トニック プレミアムクール アイスミントの香り 190gペアパック」アース製薬は、男性用育毛剤「インセント」シリーズから、数量限定品「インセント 薬用育毛トニック プレミアムクール アイスミントの香り 190gペアパック」を、3月23日から発売した。近年、気温の上昇に伴い、ヘアケア製品においても「爽快感」や「すっきり感」といった感覚的な価値が強く求められる傾向にある。同社調査によると、育毛トニ