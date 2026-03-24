「細ーいJagabee のりしお味」カルビーは、じゃがいもの味わいと独自の食感が楽しめる「Jagabee」から、細いウェーブカットが特長の「細ーいJagabee のりしお味」を、3月30日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、4月13日から期間限定発売する（同年7月下旬終売予定）。「Jagabee」は、じゃがいもの味わいにこだわり、素材そのまま、皮つきじゃがいもを使用し、独自のカリ