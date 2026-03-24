テレビ朝日の仁科健吾アナウンサー（30）が、23日放送のABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演。自身の資産運用について語った。同番組内で、投資に関する自著をPRした元TBSアナの国山ハセン氏から「やってる？」と聞かれ、仁科アナは「僕は新入社員の頃からやってます」と即答。国山氏は「うわ！じゃあ結構溜まってるじゃん」と驚き、「貯金はいくらあるの？1年目から頑張って貯金をしてるんでしょ？」