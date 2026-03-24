テスラの販売店＝2025年4月、ベルリン（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州自動車工業会が24日発表した2月の欧州連合（EU）各国の乗用車新車登録台数は、前年同月比1.4％増の86万5437台だった。電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車（PHV）の販売が好調で、市場の成長を支えた。米EV大手テスラは29.1％増の1万3740台と2024年12月以来、1年2カ月ぶりに前年水準を上回った。イーロン・マスク最高経営責任者（CEO）