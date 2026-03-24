選抜高校野球６日目の２４日、第２試合に登場した中京大中京のアルプス席では、攻撃で好機が訪れるとプロ野球の「チャンステーマ」を演奏し、選手たちの士気を高めた。今回は野球部員からリクエストを受けるなどして吹奏楽部が約３０曲を用意。このうちプロ野球のチャンステーマは中日ドラゴンズ、千葉ロッテマリーンズ、阪神タイガースの３球団から７曲を選び、練習に取り組んできた。阪神の曲はご当地の甲子園で阪神ファン