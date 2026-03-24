◇第98回選抜高校野球大会第6日2回戦帝京 4―9（延長10回タイブレーク） 中京大中京（2026年3月24日甲子園）帝京（東京）は2回戦で中京大中京（愛知）に延長10回の末に4―9で敗れ、16年ぶりの8強入りを逃した。先発投手の仁礼パスカルジュニア（3年）が3回に4連打を浴びて先制を許し、4回にも失点。5回には2番手・岡田武大（3年）が相手4番・荻田翔惺（3年）に左翼スタンドへ2ランを放り込まれ、0―4とされた。だが