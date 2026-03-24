女優齋藤飛鳥（27）が23日放送のテレビ朝日系「ハマスカ放送部」（月曜深夜0時15分）に出演。ゲストのなかやまきんに君に番組卒業を祝われた。番組では4年半の放送を振り返るクイズを行った。ポイントが増えると景品も豪華になるというもので、きんに君はポイントを増やすチャンスとして「ガチ筋肉ルーレット」をしに登場した。MCハマ・オカモトとともに話していると、突如暗転スタッフのバースデーソングが始まった。ハマは「絶対