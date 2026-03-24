年齢を重ねて運転が難しくなったり、新しい車を購入したりして、古い車を家族間で譲るケースは少なくありません。では、車を譲った家族が代金をいくらか包んでくれた場合、受け取った金額に税金は課せられるのでしょうか？ 本記事では、家族間で車を譲る場合の税金や必要な手続きについて、気をつけたいポイントを解説します。 車を売って得たお金は税金の対象？ 通常、家具や衣服など生活に欠かせない「生活