「大学さえ出れば、なんとかなる」 親も教師もそう言いましたし、自分もそう信じて疑いませんでした。しかし、40歳を迎えた今、私の手元に残ったのは「大卒」という肩書と、毎月27日に口座から容赦なく引き落とされる「1万7000円」の返済通知だけです。 手取り23万円の給与から、息をするように消えていくお金。これは、私1人だけの話ではありません。今、ミドル世代を静かに、しかし、確実にむしばんでいる「終わらない奨学