Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「一月往ぬる二月逃げる三月去る」と言ったもので、2026年もあっという間に4月を迎えます。新しい出会いや生活に変化が訪れるこれからの季節は、外出する機会も増えるはず。そんな時に気になるのは、自宅への訪問者。「不在時でも来客対応したい」「防犯意識を高めたい」。そんな人におす