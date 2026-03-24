【モデルプレス＝2026/03/24】日向坂46のキャプテン・高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）が3月24日、自身のオフィシャルブログを更新。大学に通っており、卒業したことを明かした。【写真】日向坂46人気メン「完璧なスタイル」タイツコーデで美脚際立つ◆高橋未来虹、大学進学の理由高橋は「私事ではありますが、先日 大学を卒業いたしました！」と東洋大学の卒業証書を持った袴姿の写真を公開。「個人の意志で通わせて