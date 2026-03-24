【モデルプレス＝2026/03/24】乃木坂46の野球好きメンバーが集まるユニット・乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が、「2026パ・リーグ公式コラボソング」に決定した。【写真】“乃木坂野球部”メンバー「スタイル良すぎ」美脚際立つミニスカ×ユニフォーム姿◆乃木坂野球部、新曲が「2026パ・リーグ公式コラボソング」決定乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」は、野球好きの女の子が、パ