日韓のメジャーリーガーの明暗がはっきりと分かれた。キム・ヘソンは、打率4割を記録しながらもマイナー降格を通告され、日本人投手3人は開幕戦の先発ローテーションの中心に立った。【写真】キム・ヘソンと大谷翔平「びしょ濡れ」去る3月23日（日本時間）、ロサンゼルス・ドジャースはキム・ヘソンを傘下のAAA級（マイナーリーグ）のオクラホマシティ・コメッツに送ると発表した。キム・ヘソンは、オープン戦9試合で打率0.407（27