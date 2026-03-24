お笑いトリオ・ジャングルポケットの元メンバーで、現在不同意性交等の罪に問われている斉藤慎二被告が2026年3月24日にXを更新。TikTokに自身の偽アカウントがあるとして注意喚起を行った。「名前・写真を使った偽アカウント」24年10月に吉本興業とのマネジメント契約が解除された斉藤被告。一方、2025年4月からは「バームSAITOU」というバームクーヘンの移動販売を行っていた。なお、25年11月に「FRIDAY」が、斉藤被告が協力を得