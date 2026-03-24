BTSのSUGAがカムバック公演の舞台裏を公開した。SUGAは3月24日、自身のインスタグラムを更新し、「KEEP SWIMMING」のコメントとともに写真を投稿した。【写真】SUGA、カムバック公演オフSHOT公開！公開された写真は、3月21日にソウル・光化門（クァンファムン）で開催されたカムバック公演「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」のオフショットとみられる。写真のSUGAは、白のハイネックトップスにレザージャケットを羽織ったステージ