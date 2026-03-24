交際期間が長くなるにつれ彼氏は「いて当たり前」と思ってしまいがち。しかし、ときには、彼氏がいてくれることが「とてつもなく幸せなんだ」と実感することもあるようです。では、女性はどのようなときに彼氏がいることに安心するのでしょうか。今回は「『この人がいてくれて良かった』と彼氏の存在を心からありがたく感じる瞬間９パターン」を紹介します。【１】満員電車で押しつぶされないように守ってくれたとき「満員電車にま