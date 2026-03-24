タレントの新山千春が、愛車とのドライブ姿をアップした。２４日までにインスタグラムを更新し、「相棒と２日間で約１０００キロの旅してきました！」と報告。イカつい車のハンドルを握る姿を投稿した。「すれ違うランクル７０のドライバーさんに原宿で（サムズアップ）をいただいて、そちらもって私も（サムズアップ）をしたり、心地良いコミュニケーションがうまれることもランクルならでは？まだ私は７０初心者ですが楽し