国民民主党の玉木雄一郎代表は２４日、都内で定例会見を行い、「社会保障国民会議」で議論されている食料品消費税率ゼロについて「最優先なのか」と疑問を呈した。「国民会議」を巡っては、中道改革連合・立憲民主党・公明党の３党が、２５日に予定される実務者会議にそろって参加する方針で合意。今後は関係者のヒアリングを進めるなど議論の深化が予想される。玉木氏は「一歩引いて考えると、始まった時にはイランの緊迫し