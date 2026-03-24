Ｊ１川崎は２４日、ＤＦ谷口栄斗（ひろと）が左ハムストリング肉離れと診断されたと発表した。全治期間は公表していない。新加入の谷口は今季６試合に出場。１８日に行われた古巣の東京Ｖ戦（味スタ）で左足太もも裏を痛め、後半１５分に途中交代していた。