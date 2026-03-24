◆センバツ第５日▽２回戦帝京４―９中京大中京＝延長１０回タイブレーク＝（２４日・甲子園）帝京（東京）は延長１０回タイブレークの末、中京大中京（愛知）に敗れた。１６年ぶり出場の帝京。１回戦では夏春連覇を狙った沖縄尚学の最速１５０キロ左腕・末吉良丞（３年）を攻略し４―３。１１年夏以来１５年ぶりの甲子園勝利をつかんだ。昨夏の甲子園覇者を倒して勢いに乗るかと思われたが、２回戦で敗れた。帝京は４点