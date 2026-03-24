東京・歌舞伎町などで路上売春が社会問題化していることを受けて、売買春の規制のあり方を議論する、法務省の検討会の初会合が開かれました。現行の売春防止法では「売る」行為と「買う」行為の両方を禁じていますが、「売る側」が公衆の面前で勧誘したり、客待ちをしたりする行為などを処罰する規定がある一方、「買う側」への罰則規定はありません。近年、新宿・歌舞伎町などの路上で売春の「客待ち」をしたとして女性たちが摘発