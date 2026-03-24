元NMB48メンバーでモデルの上西怜さんが、自身の姉・恵さんの誕生日をインスタグラムで祝福しています。 【写真を見る】【 上西怜 】「世界一優しくて、美人で、ちょっと変な姉」の上西恵さんの誕生日を祝福フォロワーも呼応「すてきな姉妹愛」怜さんが投稿したのは、グラスでビールを呷る恵さんの1ショット写真。続いて、恵さんが鍋をつついたり、厚切りトンカツのお皿を掲げたりする、食欲満点の写真を投稿。 さらに