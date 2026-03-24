【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希は２３日、ドジャースタジアムで行われたエンゼルスとのオープン戦に先発し、安打は打たれなかったものの、８四死球の大乱調で、２回０／３を投げて５失点だった。開幕４戦目の先発に決まった佐々木だったが、不安の残るオープン戦最終登板となった。一回、１番ネトに対し、３球連続ボールの後に死球。２番トラウトの二ゴロが野選となり、無死一、二塁に。その