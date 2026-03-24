「オープン戦、ドジャース７−７エンゼルス」（２３日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後、佐々木朗希投手について「今夜はストライクを投げる感覚がなかった」と語った。さらに試合中にベンチで「私はお前を信じている」とゲキを飛ばし、予定通り開幕４戦目に先発させる方針を改めて明言した。佐々木はオープン戦最後のマウンドとなったこの日のエンゼルス戦で大乱調。初回に１死も奪えず４四死球、