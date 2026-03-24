「誰か一人が得をして、誰かが損をするビジネスは絶対に長続きしない」。16歳で社会に出て以来一度も会社に属さず、独自のコミュニティ形成を通じて数百億円の株式資産を築いた実業家・嶋村吉洋氏は、ビジネスの鉄則をそう語ります。成功させるのは、相手の利益を確保するWin-Winの仕組みづくりにこだわること。同氏の著書『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』（プレジデント社）より、きれいごとだけで