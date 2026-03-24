「いたずらしといて その落ち着き何？」【動画】いたずらの瞬間を押さえた！ まさかの反応に爆笑そんなツッコミとともに投稿された1枚の写真が、SNSで大きな反響を呼んでいます。写っているのは、「ちくわ」くん（5歳・男の子）。ソファの上で前足をきれいに交差させ、まるで腕組みをしているかのような姿勢で座っています。背筋はすっと伸び、表情はどこまでも穏やか。つい先ほどまで「何かをやらかしていた」とは思えない、余裕