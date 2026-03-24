最も身近で軽快なランクル！2026年3月21日、トヨタのタイ法人は新型「ランドクルーザーFJ」を世界に先駆けて発売しました。タイ仕様では、カスタマイズにも力が入っています。新型ランドクルーザーFJは、世界中の過酷な環境で培われてきた「ランドクルーザー（以下、ランクル）」シリーズの中で、「最も身近で軽快なランクル」として位置づけられるモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが新型「ランドクルーザー“FJ”