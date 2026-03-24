仕事や用事を終えたあと、まっすぐ家に帰らず、車のなかやカフェ、コンビニで時間を潰してしまう……。そんな経験に心当たりのあるママは、意外といるのではないでしょうか。本来、家は一番落ち着ける場所のはず。それなのに「帰りたくない」と感じるのは、わがままなのでしょうか。今回は、そんなアンニュイな気持ちを吐露した投稿と、それに寄せられたママたちの声を紹介します。『なんか家に帰りたくないんだよね。車とかで時間