福岡県警小倉北署は24日、北九州市小倉北区木町1丁目4番付近の路上で23日午後5時半ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は40代くらいでジャンパー着用。